Das war ein Volltreffer: Die Polizei kontrollierte am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr einen 24-jährigen Mann mit seinem Mercedes in der Josef-Probst-Straße in Germersheim. Während der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der 24-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Dies wurde durch einen durchgeführten Urintest bestätigt, der positiv auf Kokain und Cannabis verlief. Im weiteren Verlauf konnte zudem ermittelt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 24-jährigen Mercedes-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde jeweils gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter ein Strafverfahren eingeleitet.