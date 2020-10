GERMERSHEIM. „Junge Menschen fotografieren ihre Welt“ lautet der Titel einer Ausstellung in den Räumen des Kinder- und Jugendzentrums Hufeisen. Jugendreporterin Julie Schwarz hat mit den drei jungen Menschen darüber gesprochen, was ihnen die Fotografie bedeutet und welche Themen ihnen am Herzen liegen.

„Wir möchten jungen Leuten mit Migrationshintergrund die Chance geben etwas dazuzulernen“, erklärt mir Joachim Petermann. Er ist der Veranstalter und Organisator des Events, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. Joachim erzählt, dass das Projekt 2021 wieder stattfinden wird. Er ist im Jugendmigrationsdienst tätig. Dort berät er 12- bis 27-jährige mit Migrationshintergrund zum Thema Schule und Beruf bei Problemen. Zu seinen Hobbys zählt auch die Fotografie. Joachim erzählt, dass er von den jungen Erwachsenen auch viel lernen konnte. Es hat ihm viel Spaß gemacht.

Das Schöne im Alltag entdecken

„Die Bilder wurden sowohl nur mit dem Handy gemacht, als auch bearbeitet“, sagt mir Kseniia Gek. Sie ist eine der drei jungen Künstler. Sie ist vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen und hat noch nicht vieles in Deutschland gesehen, trotzdem kann man interessante Dinge sehen und beobachten, wenn man genau hinsieht, sagt sie. Kseniia erzählt, sie habe mit diesem Workshop vieles dazu gelernt, sie will mit ihren Bildern zeigen, dass man immer etwas Schönes im Alltag sieht. Sie fotografiert Gebäude, wie zum Beispiel bunte Häuser in Speyer, oder das ehemalige Lazarett in Germersheim aus anderen Blickwinkeln.

Vom Vater inspiriert

Maryam Khawari ist eine andere Teilnehmerin. Sie ist seit vier Jahren in Deutschland. „Mir hat der Workshop auch gut gefallen. Mein Traum ist es, einmal Fotografin zu werden, so wie mein Vater, der Fotograf ist“, erklärt sie. Maryam berichtet, sie habe ihrem Vater schon früh begeistert bei der Arbeit zugesehen. Sie hat Bilder zum Thema Bücher und zum Thema Armut gemacht. Maryam liebt es Bücher zu lesen, und hat beim Lesen viel gelernt. Ein Buch ist für sie wie eine beste Freundin, die immer viele interessanten Geschichten erzählt. Das Thema Armut findet sie sehr wichtig. Sie hat sich schon immer dafür interessiert. Bei den Fotos, die sie in Sondernheim und Kandel gemacht hat, haben ihre beiden Schwestern ihr als Fotomodell zur Verfügung gestanden.

Am liebsten in der „blauen Stunde“

Der Dritte Teilnehmer ist Anwar Almoubayed, er ist seit 2 Jahren in Deutschland. Seine Hobbys sind Schwimmen und Fotografieren. „Ich gehe mit meinem Handy fast jeden Tag meinem Hobby nach“, erklärt er. „Wir haben auch Tipps bekommen von Herrn Petermann“. Die meisten Fotos macht Anwar, zur blauen Stunde. Das ist die Zeitspanne in der Dämmerung zwischen Sonnenuntergang und Dunkelheit oder die Zeit vor dem Sonnenaufgang. Zu dieser Zeit schimmert der Himmel in attraktiven Farben. Anwars Traumberuf ist Fotograf.

Für gute Fotos muss man nicht mal viel Geld für Material ausgeben, sondern es geht auch einfach mit dem Smartphone und kostenlosen Apps. Ich finde die Ausstellung sehr spannend. Mich haben die Fotos wegen den intensiven Farben und dem Bezug zu den selbstgewählten Themen sehr beeindruckt.

Ausstellung

Die Ausstellung ist noch bis 29. Oktober von 17 bis 19 Uhr geöffnet, außerdem am 30. Oktober von 14 bis 16 Uhr. Die Räume des Internationalen Bundes befinden sich in der Glacisstraße 9, 76726 Germersheim. Der Eingang ist über den Hof des Kinder- und Jugendzentrums Hufeisen