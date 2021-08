Wenn es geschneit hat, macht sich der Speyerer Gerhard Höhl mit seiner Kamera auf und fotografiert die „märchenhafte Winterlandschaft“ am Lingenfelder Altrhein. Vor Jahren hat es den 76-Jährigen in wärmere Gefilde verschlagen, was ihm buntere Fotomotive bescherte.

Gerhard Höhl ist bereits sein ganzes Leben regelmäßig mit einer Kamera unterwegs. „Ich hatte einen Onkel, der schon recht früh fotografiert hat. Das war in den 50er-, 60er-Jahren. Damals waren die Bilder noch schwarz-weiß“, erinnert sich der Speyerer. Inspiriert von seinem Onkel begann er sich mit 14, 15 Jahren ebenfalls für die Fotografie zu interessieren. An die Kamera von Voigtländer kann er sich noch erinnern. Heute sei es einfacher zu fotografieren, sagt Höhl und verweist auf die Smartphone-Kameras. Deren Qualität sei so gut, dass er für Schnappschüsse in seinem Garten sein Handy benutze, erzählt der 76-Jährige, der früher als Betriebswirt bei den Pfalzwerken gearbeitet hat.

Wenn er jedoch wandern geht, nimmt er seine Lumix-Digitalkamera mit. Er ist besonders gerne am Lingenfelder Altrhein und am Schäfersee unterwegs, weil er das Naturschutzgebiet durch seine zweite Leidenschaft – das Segeln – kennt. Gerhard Höhl ist Mitglied im Segelclub Lingenfeld, war 27 Jahre dessen Vorsitzender und hat am Clubgelände am Schäfersee ein kleines Segelboot liegen.

Für die Suche nach Fotomotiven spaziert er mindestens zwei Stunden durch die Auenlandschaft – und das besonders gerne im Winter, wenn es geschneit hat. Die Schnappschüsse, auf denen zu sehen ist, wie sich der Schnee auf die Bäume gelegt habe und einen Kontrast zur Umgebung bilde, seien besonders märchenhaft. „Im Sommer ist es nicht so reizvoll“, sagt der Hobbyfotograf.

Fische gegen Cola-Dosen

Dennoch zückt Höhl auch in wärmeren Gefilden wie am Mittelmeer gerne seine Kamera und erfreut sich an den Aufnahmen von „schönen Städtchen“ in Südfrankreich und an der Amalfiküste. Besonders in Erinnerung ist ihm aber seine „tollste Reise“ ans andere Ende der Welt geblieben. Vor 16 Jahren flogen er und ein paar Bekannte 26 Stunden für drei Wochen nach Französisch-Polynesien im Südpazifik. Dort waren sie auch mit einem großen Katamaran unterwegs. Die Insel Tahiti und das Atoll Bora Bora mit dem türkisfarbenen Wasser, den weißen Stränden und dem satten Grün der Wälder haben es Höhl angetan. „Es waren andere Fotomotive, sie waren bunter“, sagt der Hobbyfotograf, den auch die Unbefangenheit und Herzlichkeit der Menschen beeindruckt haben. Sie seien in die Kirche eingeladen worden und bekamen von Fischern Fische geschenkt. „Wir haben ihnen im Gegenzug Cola in Dosen gegeben“, erinnert sich der Speyerer.

In der Domstadt hat der 76-Jährige schon fast alles fotografiert. Gerade während der Corona-Pandemie fahre er mit seiner Frau nicht weg, sondern laufe „in alle Himmelsrichtungen durch Speyer“. Seine Aufnahmen schmücken auch die Weihnachtskarten, die er an Verwandte und Freunde schickt. Weil sich die Motive wie Dom und Altpörtel nicht wiederholen sollten, zierte die Karte vergangenes Jahr eine Aufnahme vom verschneiten Lingenfelder Altrhein. Dort wird Gerhard Höhl mit seiner Kamera unterwegs sein, wenn wieder Schnee gefallen ist.