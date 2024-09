Eine über 100 Jahre alte Dampflok der Dampfnostalgie Karlsruhe wird gelegentlich für Leistungen eingesetzt, die sonst von modernen Dieselloks gefahren werden. Im September kann man mit Dampf in die Pfalz fahren. Jetzt gibt es Tickets.

„Die Lokomotive 58 311 der Dampfnostalgie Karlsruhe, einer Sektion der Ulmer Eisenbahnfreunde ist eine der echten Raritäten unter den in Deutschland erhalten gebliebenen Dampflokomotiven“, heißt es auf deren Homepage. Sie wurde in der Baureihe ( BR) 58 im Jahre 1921 von der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe unter der Fabriknummer 2153 gebaut.

Bis 1942 war sie hauptsächlich in Karlsruhe stationiert, kam dann zum Kriegseinsatz nach Oberschlesien. 1946 wurde sie wieder in Betrieb genommen, war an mehreren Standorten der ehemaligen DDR eingesetzt, zuletzt bis 1977 in Aue stationiert. Im März 1977 erreichte sie als Zuglok eines Güterzuges die deutsch-deutsche Grenze und anschließend das Dampflokmuseum in Neuenmarkt-Wirsberg, wo sie bis zum Verkauf an die Ulmer Eisenbahnfreunde im Jahre 1984 als „nicht-betriebsfähiges Ausstellungsstück zu sehen war“ – so auf der Homepage zu lesen.

Die Lokomotive 58 311 der Dampfnostalgie Karlsruhe, einer Sektion der Ulmer Eisenbahnfreunde. Foto: Daniel Saarbourg

Im Juni 1985 wurde die Lok nach einer Hauptuntersuchung wieder zugelassen und kam bei den Fahrzeugparaden der DB zum 150-jährigen Jubiläum erstmals vor großem Publikum zum Einsatz. Nach der nächsten Fahrwerks-Hauptuntersuchung im Winter 1992/93 war sie bis zum Januar 2001 bei zahlreichen Sonderfahrten in ganz Deutschland, Frankreich und der Schweiz im Einsatz zu bewundern.

Vom Juni 2006 bis Januar 2017 war 58 311 nach einer langen und aufwändigen Hauptuntersuchung wieder betriebsbereit und fuhr unzählige Kilometer für die Sektion Dampfnostalgie Karlsruhe und andere Vereine. Der 1971 gegründete Verein „Ulmer Eisenbahnfreunde“, der sich die betriebsfähige Erhaltung von historischem Eisenbahnmaterial zum Ziel gesetzt hat, war 1999 in mehrere Sektionen aufgegliedert worden – unter anderem in die Dampfnostalgie Karlsruhe. Der Verein hat in Ettlingen-West von der Deutschen Bahn den Güterschuppen angemietet und dort seinen Stützpunkt eingerichtet.

„Die Dampflok ist jeweils nur teilweise und meistens auch nur tageweise auf Anfrage im Einsatz für Bauzüge, wenn adäquate Dieselloks beziehungsweise deren Personal knapp ist. Normalerweise verkehrt die Lok im Sommer regelmäßig von Karlsruhe aus in die Schwarzwaldtäler. Kürzlich war sie in Illertissen auch für Bauzüge unterwegs. Dass sie in die Pfalz fährt, ist nicht so regelmäßig“, erzählt Daniel Saarbourg, der Webmaster der Ulmer Eisenbahnfreunde, der RHEINPFALZ. Zum Aufgabengebiet des Fotografen und Grafikers gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Gestaltung von Flyern und Plakaten, insbesondere für die Sektion „Dampfnostalgie Karlsruhe.“ Von ihm sind auch die uns zur Verfügung gestellten Bilder.

„Die Ulmer Eisenbahnfreunde wurden zwar in Ulm gegründet, sind aber in einschlägigen Kreisen deutschlandweit ein Begriff. Die Stadt Ulm ist nur noch Namensgeber. Um den lokalen Bezug unserer Sektion klarer zu machen, haben wir den Haupt-Aktionsraum rund um Karlsruhe in den Sektionsnamen aufgenommen“, erläutert Saarbourg.

Die Dampflok 58 311 der Baureihe 58 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h und einem Gewicht von 95,7 Tonnen (ohne Tender) ist die einzige betriebsfähig erhalten gebliebene Lokomotive ihrer Baureihe, deren technischer Zustand einen langfristigen Betrieb ermöglichen kann. Sie ist noch weitgehend „original“ im Reichsbahnzustand der 20er-Jahre.

Hier gibt es Tickets

Im Rahmen des Sonderfahrtenprogramms wird am „Tag der Schiene“ am 22. September das traditionelle „Rund um Karlsruhe mit Dampf“ stattfinden, wo auch eine Fahrt von Karlsruhe über Blankenloch, Karlsruhe West und Wörth nach Winden und zurück vorgesehen ist. Abfahrt in Karlsruhe ist vorläufig für 15.31 Uhr vorgesehen, Ankunft in Winden um 17.20 Uhr, Rückfahrt nach Karlsruhe um 18.17 Uhr. Preise: 25 Euro, Kinder 12,50 Euro. Plätze können reserviert werden auf www.uef-dampf.de „Die Fahrgeldeinnahmen reichen nicht für alle Reparaturen – trotz der ehrenamtlichen Arbeit im Verein, denn alle Arbeiten rund um unsere Fahrten werden ehrenamtlich erbracht“, fügt Saarbourg noch an.