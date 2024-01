Der Bauernverband hat mit der Fokussierung auf die Dieselsubvention die Landwirte in eine Sackgasse manövriert. Aber es gibt einen Ausweg.

Die Landwirte werden möglicherweise trotz aller Unterstützung am Ende ihrer Proteste mit leeren Händen da stehen. Es sei denn, die Regierung stürzt. Und wenn die Proteste scheitern, sind die Bauern selbst schuld. Die anhaltende Fokussierung auf die Agrardiesel-Subvention ist ein Riesenfehler. Längst weiß jeder, dass die Subvention nur einen Bruchteil der Summen ausmacht, die viele Landwirte aus Brüssel und Berlin beziehen. 40 Prozent der Betriebe beantragen sie noch nicht einmal. An zu hohen bürokratischen Anforderungen kann das nicht liegen: für durchschnittlich einige Tausend Euro würden die meisten von uns gerne auch viele Stunden lang Formulare ausfüllen.

Konkurrenzfähig scheinen größere Teile der deutschen Landwirtschaft übrigens auch: Ein Drittel der deutschen Agrarproduktion wird ins Ausland verkauft, der Wert der Einfuhren ist gerade mal etwa 20 Prozent höher. Bei alledem könnte sich Deutschland immer noch selbst versorgen. Eine Importabhängigkeit gibt es vor allem bei Obst und Gemüse: Paprika, Tomaten und Zitrusfrüchte wachsen nun mal in Deutschland nicht.

Auch sonst stimmt vieles einfach nicht, was in den Diskussionen zu hören ist. Das viel zitierte dramatische „Höfesterben“ beispielsweise gibt es seit 2010 schlicht nicht mehr. Vielmehr sinkt die Zahl der Höfe langsam und kontinuierlich. Das ist auch die Folge einer Agrarpolitik, die auf immer größere Betriebe setzt. Da der Boden sich nicht vermehrt, sinkt dann zwangsläufig die Zahl der Betriebe. Und diese Politik wird seit Jahrzehnten vom Bauernverband unterstützt. Denn der wehrt sich immer wieder dagegen, Subventionen von Betriebsgröße und Produktionsmengen abzukoppeln – zum Vorteil der Agrarindustrie, zum Nachteil der bäuerlichen Betriebe.

Der Bauernverband hat also die Landwirte in vielerlei Hinsicht in eine Sackgasse manövriert. Und das ist jammerschade. Denn ein Blick in den Alltag vieler Betriebe zeigt, dass vieles im Argen liegt. Die Übermacht großer Händler, eine zunehmend übergriffige Bürokratie – davon sind nicht nur die Bauern betroffen. Bürokratie-Abbau wird schon lange uns allen versprochen: Es hätte nicht nur die Landwirte gefreut, wenn mal ein Anfang gemacht worden wäre.

Aber noch ist nicht alles verloren. Die Landwirte haben auch Grund zur Freude: Niemand hat die Agrarsubventionen grundsätzlich und im Ganzen in Frage gestellt. Das heißt: Die Menschen akzeptieren, dass die Bauern unterstützt werden. Dafür gibt es schließlich auch viele gute Gründe. Aber wer Geld gibt, will und darf auch mitreden. Schließlich hat er dafür selbst gearbeitet. Deshalb: Die Landwirte sollten den Moment der Aufmerksamkeit nutzen, um mit den Menschen zu reden. Zuerst über den Umgang mit Tieren, Boden und Wasser. Und danach über die nötigen Gelder.