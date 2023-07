Eine laut Polizei „an diesem Fahrzeug ungeübte“ 34-jährige Frau zog am Samstag, gegen 17 Uhr beim Anfahren in der Kirchstraße zu fest am Gashebel ihres Trikes. Hierdurch beschleunigte das Motorradreirad so stark, dass die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Sie fuhr erst an eine Hauswand und ein Straßenschild, bevor sich das Fahrzeug überschlug. Die Fahrerin zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde ambulant behandelt. Sie trug keinen Helm. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 12000 Euro.