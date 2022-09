Das war teuer: Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochmorgen am Karlsruher Turmberg.

Gegen 1.10 Uhr fuhr ein junger Mann mit seinem Tesla entlang der Reichardtstraße vom Turmberg kommend in Richtung Grötzingen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr geradewegs in eine Umzäunung des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenburg, heißt es im Polizeibericht. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Glücklicherweise wurden durch den Unfall weder der 22-jährige Fahrer noch sein 20-jähriger Beifahrer bei dem Unfall verletzt.

Am Fahrzeug sowie an der Umzäunung entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ungefähr 40.000 Euro.