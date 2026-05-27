Ein kostenloses Fotoprojekt des Jugendmigrationsdienstes (JMD) des Internationalen Bundes startet in Germersheim. Das Projekt richtet sich an Zwölf- bis 27-Jährige und läuft von Montag, 22. Juni, bis Freitag, 2. Oktober. Die Termine finden abends nach Absprache statt. In den Ferien sind keine Treffen vorgesehen. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 17. Juni. In dem Projekt bekommen Teilnehmer Tipps und Tricks und gehen auf Fotosafari. Es geht auch darum, worauf beim Fotografieren zu achten ist, um Motive noch interessanter zu gestalten, und um die Bearbeitung am Smartphone. Zum Schluss ist Ende September eine dreitägige Fotoausstellung im Kinder- und Jugendzentrum Hufeisen geplant, teilt die IB Südwest gGmbH mit. Die ausgestellten Fotos im Format 45 mal 60 Zentimeter dürfen die Teilnehmer nach der Ausstellung kostenlos behalten. Kontakt: Joachim Petermann, Jugendmigrationsdienst Germersheim, August-Keiler-Straße 29, Telefon 07274 9499723, E-Mail joachim.petermann@ib.de, www.jmd-germersheim.de.