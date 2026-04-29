Von Tabakrundweg bis Terra-Sigillata-Museum: „Radel ins Museum“ verbindet am 3. Mai Kultur und Bewegung – samt Führungen und Mitmachaktionen.

Museen entdecken, unterwegs anhalten, mitmachen: Der Aktionstag „Radel ins Museum – Tag der offenen Museen“ feiert 30-jähriges Jubiläum. Daher findet am Sonntag, 3. Mai, eine Tour durch die Südpfalz statt. Zwischen 11 und 17 Uhr geht es um Radfahren, Kultur und Genuss.

Eröffnet wird der Tag laut Mitteilung am Tabakrundweg in Hatzenbühl, musikalisch begleitet vom Musikverein Hatzenbühl. Drei digitale Actionbound-Museumsrallyes richten sich insbesondere an Familien und führen als interaktive Entdeckungstouren zu Stationen.

Tag zu römischer Landwirtschaft

Auch geführte Touren sind angekündigt: Eine Radtour zum Thema „Tabakanbau und Rauchkultur“ startet in Kandel und führt unter anderem nach Hatzenbühl und Herxheim. In Maximiliansau geht es per Fahrrad durch den Auwald Goldgrund. Außerdem stehen eine Stadt- und Festungsführung in Germersheim sowie eine Führung am Tabakrundweg in Hatzenbühl auf dem Programm.

Ein Schwerpunkt liegt in Rheinzabern: Das Terra-Sigillata-Museum plant einen Tag rund um die römische Landwirtschaft mit Mitmachaktionen, Vorführungen, kleinem Bauernmarkt und historischem Rundgang, heißt es in der Mitteilung.

Kreise und Städte beteiligt

Beteiligt sind zudem zahlreiche Museen und Einrichtungen im Landkreis Germersheim: von Lingenfeld über Germersheim bis Neuburg und Freisbach. Auch im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau gibt es Aktionen.

Im Netz

www.suedpfalz-tourismus.de/de/radel-ins-museum