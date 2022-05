22 Museen im Landkreis Germersheim sowie fünf Museen des Landkreises Südliche Weinstraße haben sich am Sonntag am Aktionstag „Radel ins Museum“ beteiligt. Dabei waren wieder viele Radler in der Südpfalz unterwegs, um die Angebote besonderer Führungen zu nutzen. Auch war für sie der Eintritt zum Beispiel in das Terra-Sigillata-Museum Rheinzabern, das Westwallmuseum in Bad Bergzabern und das Museum in Herxheim kostenlos.