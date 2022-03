Schon im Kindergarten spielten Klärle und Erich Bohlender miteinander. Jetzt können sie „Eiserne Hochzeit“ feiern. In den vergangenen 65 Jahren haben sie viel miteinander erlebt.

Glücklich darüber, ihren 65. Hochzeitstag und damit das Jubiläum der „Eisernen Hochzeit“ erleben zu dürfen, zeigen sich Klärle und Erich Bohlender aus Steinweiler. Und sie sind dankbar für all das Schöne, was sie gemeinsam erfahren haben. Die beiden kennen sich seit der Volksschulzeit, saßen beide in derselben Klasse und spielten zuvor bereits im örtlichen Kindergarten zusammen.

Die 1936 in Karlsruhe geborene „Klärle“, wie sie von allen Bekannten gerufen wird, hätte eigentlich „Claire“ heißen sollen. Das hatte sich ein damals schon in Amerika wohnhafter Onkel gewünscht. Doch ein solcher Vorname war in dieser Zeit nicht angesagt, so wurde sie als „Klara“ ins Geburtsregister eingetragen. Nach dem seinerzeit noch kostenpflichtigen Besuch der „Maria-Ward-Schule“ konnte sie einen kaufmännischen Beruf erlernen. Erich Bohlender arbeitete als Landwirt im elterlichen Betrieb. In seiner Freizeit aber war er gerne aktiv im Turnverein, ebenso wie Klärle. Und dann haben die beiden gerne getanzt. Das ist übrigens bis heute geblieben, oder, besser gesagt, war so bis zum Beginn der Corona-Pandemie. Mit befreundeten Paaren fuhr man häufig zum Tanztee nach Landau.

Eine schicksalhafte Silvesternacht

Näher gekommen sind sich die beiden aber erst in der Silvesternacht des Jahres 1955. Da hatte man, jeder mit seinem Freundeskreis, gefeiert, später ging es dann auf die Straße, um mit Nachbarn und Freunden auf den Jahreswechsel anzustoßen, wie sich die beiden heute noch gut erinnern können. Seitdem sind sie zusammen, und schon ein Jahr später, ebenfalls an Silvester, wurde Verlobung gefeiert. Schon am 23. März 1957 standen die beiden vor dem Traualtar.

Nach ihrer Heirat mit dem jungen Landwirt Erich Bohlender war ihre Mitarbeit in der Landwirtschaft gefragt. Und da blieb ihr nichts übrig, als auch den Führerschein für den Traktor zu machen. Daran erinnert sie sich noch ganz gut. Einige andere Frauen aus dem Dorf, die ebenfalls die Fahrschule besuchten, ermunterten sie, doch auch gleich den Führerschein für das Auto zu erwerben. Und das hatte auf Anhieb geklappt.

In ihrer Freizeit engagierte sich Klärle Bohlender bei den Landfrauen, die sie bald zu ihrer Vorsitzenden wählten. Heute ist sie deren Ehrenvorsitzende in Steinweiler. Gerne erinnert sie sich an ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Kommission beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“, an interessante Begebenheiten und Gespräche mit Bürgermeistern und weiteren Jury-Mitgliedern. Noch heute gehört sie zum Vorstand der „Land-Senioren“, nimmt an Sitzungen und Veranstaltungen dieser Vereinigung teil.

Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb

Nachdem sie 1971 in ihr neues Zuhause in der Niedergasse eingezogen waren, entschloss sich ihr Mann Erich zu einem Wechsel seines Arbeitsplatzes. Er ging zum „Daimler“ nach Wörth. Gemeinsam betrieben sie die Landwirtschaft von nun an nur noch nebenbei. Leidenschaftlich gerne geht Erich Bohlender bis zum heutigen Tage in die Singstunde des Männergesangvereins „Eintracht“ Steinweiler. Hier singt der Tenor im Männerchor. Erst 2021 wurde er für seine 70-jährige aktive Sängertätigkeit geehrt. In früheren Jahren hatte Erich Bohlender bei Vereinsausflügen und Festen auch seine Hohner-Harmonika mit dabei, stimmte Volkslieder und Schlager-Oldies an, sorgte für Stimmung.

Der unternehmungslustige 86-Jährige bedauerte zutiefst, dass während der Pandemie die Singstunden ausfallen und das Vereinsleben auf ein Minimum reduziert werden musste. Entsprechend freute er sich darüber, dass es jetzt wieder mit dem Singen losgeht. Dies hatte er sich lange gewünscht. Geht es dem rüstigen Sänger wie vielen seiner Kameraden doch nicht nur um das Singen, sondern auch um die Geselligkeit im Verein. Klärle und Erich Bohlender ließen sich durch die Pandemie jedoch nicht völlig ausbremsen. Sie frönten dennoch ihrer „Reise-Leidenschaft“, die sie vor Jahren auch nach Namibia in Südwestafrika geführt hatte. Aber auch Ziele in Amerika und Russland wurden angesteuert. Viel Freude bereiten ihnen nicht nur die drei Kinder ihrer Tochter, die in Lustadt verheiratet ist, sondern auch die drei Urenkel. Im Familienkreis will man heute dort auch das Fest der „Eisernen Hochzeit“ feiern. Glücklich und eben auch dankbar für 65 gemeinsame Ehejahre.