Der Heimat- und Kulturverein Schwegenheim hat sich etwas einfallen lassen, um die durch die Corona-Krise gebeutelten Vereine im Ort zu unterstützen: den Schwegenheimer Kulturbeutel.

„Das Straßenfest fällt aus, die Kerwe fällt aus, genau so wie viele Veranstaltungen unserer Schwegenheimer Vereine“, sagt Andreas Weber, Schriftführer des Heimat- und Kulturvereins. Für die Vereine fallen also wichtige Einnahmequellen weg. Deshalb sei die Idee geboren worden, den Schwegenheimer Kulturbeutel herzustellen und zu verkaufen. „Der Schwegenheimer Kulturbeutel ist eine von fünf Vereinsmitgliedern genähte Wende-Einkaufstasche in verschiedenen Designs und mit eigenem Label“, erklärt Weber. Er wird bei der offenen Bühne am Samstag, 27. Juni, ab 18 Uhr im Garten des Dorfgemeinschaftsraumes vorgestellt. Danach kann er zum Preis von 15 Euro bei Ackermann’s Landlädchen und im Hofladen Hellmann erworben werden. Der Erlös soll an verschiedene Schwegenheimer Vereine gespendet werden.