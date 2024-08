Hunderte von Leuchtsteinen, zahllose Holzfiguren: Das Angelmobil von Peter Eschermann ist ein Hingucker. Das steckt dahinter.

So mancher wird sich die Augen verwundert reiben und gleich zwei- oder mehrmals hinschauen, wenn Peter Eschermann mit seinem Motorroller zum Angeln fährt. Dann ist nicht nur ein leidenschaftlicher Angler auf einem normalen Roller mit kleinem Anhänger unterwegs, sondern ein etwas schräg-verrückter Bastler mit einem großen Hang zu Kuriositäten

Mancher wird sich noch an den Jockgrimer im Jahr 2019 erinnern. Damals fuhr der Südpfälzer, der mit seiner Ehefrau Gertrud den Winter über in Portugal lebt, mit seinem Fahrrad an seine bevorzugten Angelgewässer rund um Jockgrim. Er hatte seinen Drahtesel so umgebaut, dass er möglichst viel Angelwerkzeug und sogar einen Stuhl gut transportieren konnte. „Es war schon recht mühsam, mit dem voll beladenen Rad beim Heimweg den Berg an der alten Jockgrimer Kirche hochzufahren“, schildert er den Grund für den Start seines neuen Projektes. Zuerst plante er deshalb, sich ein E-Bike zu kaufen, entschied sich aber schnell für einen kleinen Motorroller mit einem Ein-Achs-Anhänger. An diesem montierte er die Halterungen, die sich schon bei seinem Angelfahrrad bewährt hatten.

An der Algarve am Projekt gefeilt

Dem weiteren Ausbau des Anhängers machte dann schnell die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung, denn die Eschermanns blieben gezwungenermaßen ein Jahr durchgängig, bis ins Frühjahr 2021, an der Algarve. Immerhin nutzte Peter Eschermann die Zeit, um an den Plänen für sein Gefährt zu feilen und Deko-Materialien in Portugal zu besorgen. „Wir fingen an, vor Ort Fischfiguren aus Holz zu kaufen“, erinnerte sich das Ehepaar in einem Gespräch. Es sei erstaunlich gewesen, wie viele Figuren auf die vorne und hinten angebrachten und gestrichenen Seitenwände aus Pressspan passten. Und so kamen schnell zu den kunterbunten Fischen Holzkäfer-Figuren dazu, hölzerne Fledermäuse fanden ihren Platz genauso wie viele Blechschilder mit witzigen Sprüchen.

Um auch noch die letzten leeren Stellen zu füllen, klebte Peter Eschermann schließlich noch Hunderte von blauen und grünlich schimmernden Leuchtsteinen auf sein „Mobile Kuriosum“. Es werden sicher über 2000 Euro gewesen sein, die er in den Aufbau des Karrens investiert habe. „Der Anhänger hat jetzt schon ein ordentliches Gewicht“, so der Bastler. „Und richtig fertig geworden ist er erst vor wenigen Wochen, in diesem Frühjahr“. Seitdem fährt er bei passendem Wetter regelmäßig mit seinem Gespann zum Angeln, seine Augen glitzern genauso stolz wie die funkelnden Leuchtsteine, die sogar in der Nacht den Blick von anderen Menschen auf sich ziehen.