Bislang noch unbekannte Täter schlugen am vergangenen Sonntag eine Scheibe in Westheim an einem geparkten Pkw ein. Der Wagen war am Waldweg zwischen Bellheim und Westheim geparkt. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin von 12.15 bis 13.15 Uhr mit ihrem Hund spazieren. In dieser Zeitspanne ereignete sich die Tat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts aus dem Pkw entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07275/9580 in Verbindung setzen.