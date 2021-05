Der Wein für Emil Heids Geburtstag ist ausgesucht und bestellt, die beiden Freunde auf vier Rädern sind zurück in Neupotz. In neun Etappen haben Emil Heid und Heinz Hörner auf ihrer 1100-Kilometer-Tour nach Bordeaux einige Überraschungen erlebt und standen auch schon mal vor der Wahl: Hotel oder Stroh.

„So eine Fahrt kann man eigentlich nicht in Worte fassen, die muss man erlebt haben“, sagen Heid und Hörner. Und vor allem muss sich auch dann noch verstehen, wenn man ein Etappenziel erreicht hat und vor einem geschlossenen Hotel steht. Denn im Voraus gebucht werden die Übernachtungen nicht. Die 1100 Kilometer lange Strecke haben sie zwar grob in Etappen eingeteilt, sind da aber durchaus flexibel. „Das erste Etappenziel haben wir bereits um 13.30 Uhr erreicht. Da haben wir natürlich beschlossen, noch ein Stück weiter zu fahren“, erzählen die beiden.

Die längste Etappe war 185 Kilometer lang, das war, nachdem sie das Zentralmassiv hinter sich gelassen haben. An dessen Berghängen, und schon zuvor bei der Fahrt durch die Vogesen, hätten sie oft „grausame Schmerzen gelitten“, berichten Heid und Hörner. Als Entschädigung gab es herrliche Landschaften, endlos erscheinende Felder, liebliche Flusstäler und nette Menschen. „Oft sind wir durch einsame Dörfer mit nur einer Straße und ein paar Gehöften gefahren.“

Und abends ein Menü für die Mühen des Tages

Im Zentralmassiv waren die Etappen entsprechend kürzer. „Das Zentralmassiv verlangte uns viel ab, so dass die sechste Etappe nach 105 Kilometer in Gouzon und gefühlten 40 Grad um 16 Uhr zu Ende war“, berichten die beiden. Spannend sei die Hotelsuche dort gewesen. „Das Dorf Gouzon ist ein kleines Nest mit genau einem Hotel, das erst um 18 Uhr öffnet. Wegen Corona war allerdings auch das nicht sicher. Wir haben vorsichtshalber schon mal überlegt, was wir machen, wenn um 18 Uhr niemand kommt. Emil schlug vor, bei einem Bauer im Stroh zu schlafen“, erzählt Hörner. Sie hatten dann doch noch Glück, das Hotel öffnete und Abendessen gab es auch. „Ein gutes Essen und eine gute Flasche Rotwein gehören am Abend einfach dazu.“ Manchmal ergeben sich nette Gespräche oder man trifft auf andere Radfahrer und tauscht Erfahrungen aus. Oder: „In Gray haben wir den Tag mit einem vorzüglichen Menü mit einer guten Flasche Rotwein aus der Region Bourgogne ausklingen lassen. Dabei konnten wir noch bei Dreharbeiten zuschauen – ob für einen Film, eine Doku oder Sonstiges wissen wir allerdings nicht“, berichten die beiden von einem besonderen Erlebnis.

Zum guten Verlauf der Tour hat sicherlich auch beigetragen, dass es kaum störende Wetterkapriolen gab. Ein- bis zweimal habe es geregnet, aber nach ein paar Kilometern bereits wieder aufgehört. Kurz vor Bordeaux sind sie bei leichtem Regen zur letzten Etappe aufgebrochen. Bei den südlichen Temperaturen sei das allerdings angenehm gewesen. Mitunter mussten sie mächtigem Gegenwind trotzen, hatten dafür an einem anderen Tag hilfreichen Rückenwind. Zeit haben die verwirrenden Straßenführungen in Dijon und Périgueux gekostet. „Es hat gedauert, bis wir da rausgefunden haben.“

Supermärkte statt Dorfladen

Dennoch – Frankreich sei ein schönes Land für Radfahrer mit rücksichtsvollen Autofahrern. Das haben die beiden schon bei früheren Touren festgestellt und das habe sich auch jetzt wieder bestätigt. Veränderungen gibt es allerdings: „Vor dreißig Jahren sind wir die gleiche Strecke schon einmal gefahren. Jetzt gibt es in einer Dorfmitte den Coop-Laden nicht mehr, dafür sind größere Supermärkte entstanden. Zum anderen hat der Verkehr um mehr als hundert Prozent zugenommen“, beschreiben die beiden.

In St. Emilion, kurz vor Bordeaux, erreichten sie ein ganz wichtiges Reiseziel. Dort nämlich wollten sie den Wein für Heids Geburtstag aussuchen. „Das ist uns auch sehr gut gelungen. Ruck zuck hatten wir den Wein geordert, 80 Flaschen für jedes Jahr für Emils Geburtstag“, erzählt Hörner. „Heinz hat auch gleich ein paar Probeflaschen bestellt, im Falle wenn er in einigen Jahren die gleiche verrückte Idee hat wie ich“, ergänzt Heid lachend.