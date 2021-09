Zum 23. Mal findet der Aktionstag „Radel ins Museum“ am Sonntag, 12. September, statt. Insgesamt 13 Museen und Informationszentren im Landkreis Germersheim und fünf im Landkreis Südliche Weinstraße haben bei freiem Eintritt von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Coronabedingt gibt es zur Eröffnung keine offizielle Feier. Landrat Fritz Brechtel eröffnet jedoch den Aktionstag am Terra Sigillata Museum in Rheinzabern und verabschiedet von dort die Teilnehmenden einer geführten Genussradtour mit Rheinpark-Guide Michael Walter zur Weiterfahrt durch die Südpfalz. Neben Besuchen der Museen in Rheinzabern und Winden kann die Radlergruppe bei einer kleinen Weinprobe Weine vom Wein- und Sektgut Rosenhof in Steinweiler verkosten und sich mit einem Eis von Eisheisel in Minfeld stärken.

Start der Genuss-Radtour ist um 10 Uhr am Bahnhof Kandel am Tourismusbüro. Strecke: zirka 38 Kilometer, Preis für Tour und Verpflegung. Teilnehmerzahl begrenzt, Voranmeldung erforderlich. Info und Anmeldung bei Michael Walter, 07275 9193067, kontakt@walter-touren.de

Neben dieser Radtour stehen zahlreiche weitere Touren, Führungen, Aktionen und vieles mehr auf dem Programm.

Der Heimatverein FoKuS Maximiliansau bietet eine geführte Radtour im Maximiliansauer Auwald „Goldgrund“ an. Auf dieser Tour erfahren die Teilnehmenden unter anderem Wissenswertes über den Klimawandel und sehen 124.000 Jahre alte Zeitzeugen, wie zum Beispiel den ausgestorbenen europäischen Waldelefanten, die aus dem Archiv der Kiesschichten stammen. Los geht die Tour um 14 Uhr am Friedhof-Parkplatz in der Goldgrundstraße in Maximiliansau, Dauer: ca. 2,5 Stunden, Wegstrecke: circa 8 km, Anmeldung unter Tel. 06323 988002, Teilnahme ist kostenlos, Spenden werden gerne angenommen.

Der Kulturverein Bellheim bietet in Kooperation mit dem Tourismusverein der Verbandsgemeinde Bellheim eine Exkursion mit dem Fahrrad entlang der ehemaligen Queichlinie an. Dabei werden von Hermann-Josef Schwab Reste der damaligen Befestigungsanlage aus dem 18. Jahrhundert gezeigt und die Geschichte anschaulich erklärt. Stärken kann sich die Gruppe bei einem Zwischenstopp in Bellheim im „Alten Sägewerk/Mittelmühle“ mit der restaurierten Schanze. Die Tour startet um 10 Uhr am Ortsausgang Hördt (Wörtherstr.) Richtung Sondernheim und endet gegen 16 Uhr nach ca. 24 km in Landau an der Stadtbibliothek. Angesichts der unebenen Wegstrecke werden geländegängige Fahrräder empfohlen. Weitere Infos und Anmeldung per Mail an tourismus@vg-bellheim.de, Tel. 07272 7008103. Auch unter kontakt@kulturverein-bellheim.de sind weitere Infos erhältlich.

Der Rheinpark Guide Ingo Hamann stellt bei der geführten Wanderung „Sumpfschildkröte ohne Grenzen“ eben diese Spezies vor und erläutert die positiven Aspekte der Renaturierung der bemerkenswerten Rheinauen-Landschaft. Start ist um 10 Uhr am Informationspavillon am Mittelgrundweg (Nähe Grillhütte) in Neuburg , Wegstrecke ca. 2,4 km, Dauer ca. 2 Std., Anmeldung bei Ingo Hammann, Tel. 07273 935122. Die Teilnahme ist kostenlos.

In Hatzenbühl werden Führungen auf dem Tabakrundweg mit Erläuterungen über das Vegetationsjahr des Tabaks angeboten (ca. 1-1,5 Std.). Start dazu ist am Parkplatz am Rathaus, Saint-Martin-Bell-Roche-Platz um 11, 14 und 16 Uhr. Infos und Anmeldung: tabakfuehrung@hatzenbuehl.de.

Die Stadt Germersheim bietet „Schnupperführungen“ an, die zirka 45 Minuten dauern mit den Themen „Das ehemalige Stadttor Weißenburger Tor“ um 13 Uhr und „Die unterirdischen Festungsanlagen Fronte Lamotte“ um 14 Uhr. Treffpunkt jeweils am Weißenburger Tor. Die Teilnehme ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 07274 960-301/-302/-303 oder auch noch am Tag selbst im Tourismusbüro im Weißenburger Tor. Ebenfalls in Germersheim, im Besucherzentrum Weißenburger Tor, ist die Ausstellung Festungsgeschichten zu sehen. Im Deutschen Straßenmuseum können Interessierte um 15 und 16 Uhr an einer Kurzführung durch das Museum teilnehmen. Im Atelier und Skulpturen-Museum von Professor Deutsch am Stadtpark Fronte Lamotte ist die Besichtigung neuer Bronze- und Terrakotta-Skulpturen möglich.

In Bellheim zeigt das Alte Sägewerk Mittelmühle die Ausstellung „Archäologische Funde in und um Bellheim“ des Kulturvereins Bellheim. Im Alten Sägewerk Mittelmühle bietet der Kulturverein Bellheim außerdem Führungen zum Thema „Was Steine erzählen können“ mit Zugang zum denkmalgeschützten Wasserbau sowie von 14 bis 14.30 Uhr eine Schatzsuche für Kinder an. Um 13 Uhr können Interessierte zudem einen Vortrag über die Geschichte der Queichlinie, bei dem auch die neue Informationstafel über die Queichlinie enthüllt wird, genießen.

In Rheinzabern ist die Ausstellung „Leben und Arbeiten früher“ bei Familie Müller geöffnet und das Terra-Sigillata-Museum bietet den ganzen Tag ein attraktives Programm mit den Aktionen „Schola Romana – Römische Schule zum Mitmachen“ und „Römische Gaumenfreuden – Essen und Trinken nach römischen Rezepten“. Um 14 Uhr startet am Museum ein historischer Rundgang durch Rheinzabern mit dem Thema „Was uns Hausinschriften verraten“. Um 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr werden besondere Objekte vorgestellt und von 13 bis 16 Uhr werden jeweils zur vollen Stunde Führungen bei den Brennöfen am Kindergarten (Faustinastraße 1) in Rheinzabern angeboten.

Das Ziegeleimuseum Jockgrim dokumentiert die rund 100-jährige Geschichte der Ziegelherstellung in Jockgrim. Das Zehnthaus Jockgrim mit seiner Kunstausstellung ist ebenfalls geöffnet.

In Winden kann man zu jeder Zeit in der Schwanenpassage die Ortsgeschichte im „Gläsernen Museum“ besichtigen.

In Minfeld können Besucher mit oder ohne Führung die private Ausstellung historischer Motorräder der Familie Scholl (Eichstr. 13) besichtigen; ab 13 Uhr sorgt dort das Eisheisel mit köstlichem Eis für das leibliche Wohl.

Auch das Heimatmuseum Laurentiushof in Büchelberg ist am Aktionstag geöffnet und bietet den Gästen Bratwürste sowie Kaffee und Kuchen an.

Historische Rheinkarten, Bilder und Filmvorführungen sind im Rheinaue-Museum in Neuburg zu sehen. Stärken können sich die Gäste bei einem Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Wissenswertes über die „Rheinschifffahrt“ wartet im Schifffahrtsmuseum in Neuburg auf die Gäste.

Auch fünf Museen in der Südlichen Weinstraße öffnen ihre Türen für interessierte Besuchende: In Kapsweyer finden im Museum „Fifty“s – Das 50er Jahre Lifestyle-Museum“ Live-Musik mit einer Rock“n Roll-Band, eine Oldtimer-Schau sowie ein 1950/60/70er-Jahre-Flohmarkt im Museumshof statt. Im Museumsgarten werden Speisen und Getränke angeboten.

Im Westwallmuseum in Bad Bergzabern haben Fahrradfahrende freien Eintritt. Das Rheinland-Pfälzische Storchenzentrum in Bornheim bietet freien Eintritt in die Dauerausstellungen Lebensweise des Weißstorchs, Lebensraum von Schwarz- und Weißstorch und Mythos Storch. In Rohrbach bietet das Dorfmuseum „Pfiesterhaus“ Vorführungen in der Seilerei bei einem Glas Wein, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an. Im Museum in Herxheim ist der Eintritt in die Dauerausstellungen zur Jungsteinzeit und Kulturgeschichte, sowie in die Sonderausstellung „Taschentücher – Trost & Tränen im Quadrat“ frei.

Kontakt

Weitere Informationen sowie das Programm der einzelnen Museen zum Aktionstag „Radel ins Museum“ finden Interessierte auf der Internetseite des Südpfalz-Tourismus unter www.suedpfalz-tourismus.de