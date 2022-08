Was richtet der Klimawandel in unseren heimischen Wäldern an und was für Auswirkungen hat die zunehmende Hitze auf uns und die Natur? Diesen Fragen gehen RHEINPFALZ-Leser und Leserinnen gemeinsam mit Förster Volker Westermann bei einem Klima-Spaziergang nach.

Bei der Wanderung durch den Wald bei Westheim wird es aber nicht nur um den schlechten Zustand unserer heimischen Wälder gehen, sondern es sollen auch Perspektiven aufgezeigt werden. „Es ist ja noch nicht alles verloren“, sagt Förster Volker Westermann, der bei dem Spaziergang auch die Schönheit der Natur vermitteln möchte.

Er freut sich vor allem auf die Diskussion und die Fragen, die während der RHEINPFALZ-Sommeraktion aufkommen. Etwa 2,5 Kilometer ist die Strecke lang. Wer von den RHEINPFALZ-Lesern mitwandern möchte sollte an festes Schuhwerk, eine dem Wetter angepasste Kopfbedeckung und ausreichend Getränke sowie ein kleines Vesper denken.

Anmeldung

Für die Sommeraktion am Montag, 22. August, 17 Uhr, können Sie sich bis Mittwoch, 17. August, 12 Uhr, per Mail anmelden: redger@rheinpfalz.de. Bitte mit dem Stichwort „Wanderung“ und einer aktuellen Telefonnummer. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. Wir benachrichtigen die Gewinner dann auch über den Treffpunkt.