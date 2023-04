Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eines der Ziele des integrierten Klimaschutzkonzepts der Verbandsgemeinde Rülzheim sei es, 100 Prozent des benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien zu verwenden. Aktuell sind es 73 Prozent. Dies gab die Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde, Christina Hodan, bei der Sitzung des Ausschusses Klima- und Umweltschutz, Landwirtschaft, Forsten und Friedhofsangelegenheiten bekannt.

Hodan, bereits seit Januar 2020 im Amt, aber jetzt erst nach Elternzeit in Teilzeit wieder im Dienst, stammt aus Rülzheim. Ihren Bachelor und Master in Meteorologie hat sie an der Freien Universität