Politik, Gesellschaft und Kultur der USA entdecken und ihr politisches System erleben können Schülerinnen und Schüler oder junge Berufstätige mit dem gemeinsamen Programm des Deutschen Bundestages und des Kongresses der Vereinigten Staaten.

Während ihres Aufenthalts besuchen Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit amerikanischen Jugendlichen die Highschool während junge Berufstätige in einem Betrieb arbeiten und internationale Erfahrungen in der Berufswelt sammeln können. Bewerben können sich alle Schülerinnen und Schüler, die zwischen dem 1. August 2004 und dem 31. Juli 2007 geboren wurden, und junge Berufstätige, die nach dem 31. Juli 1997 Geburtstag haben. Die Bewerbungsfrist endet für das nächste Programmjahr am zweiten Freitag im September.

Info



www.bundestag.de/ppp