Helfer aus dem Landkreis Germersheim sind aus dem Ahrtal zurück. Sie berichten von fürchterlichen Bildern, riesiger Hilfsbereitschaft, unermüdlichen Einsatzkräften – und Aufbauarbeiten, die noch lange dauern werden.

„Unsere Hilfsorganisationen sind im Katastrophengebiet im Norden des Landes Rheinland-Pfalz und unterstützen, wo sie gebraucht werden“ sagte Landrat Fritz Brechtel, bei der Rückkehr einiger Helfer. Das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Feuerwehren, die Malteser und das Technische Hilfswerk, sind oder waren im Ahrtal. Auch private Unternehmer helfen mit Material und technischem Gerät.

Infrastruktur muss wieder funktionieren

Mehrere Kräfte der Abschnittsleitung Gesundheit haben in der Funktion als Einsatz-Abschnittsleiter ein medizinisches Lager organisiert, Medikamente und medizinisches Gerät geliefert und die medizinische Einsatzleitung unterstützt. „Medizinische Hilfe ist im Katastrophengebiet extrem wichtig. Die medizinische Infrastruktur ist in Teilen komplett ausgefallen. Zum Teil sind freiwillige Ärzte mit Quads unterwegs, um dort die ärztliche Grundversorgung sicherzustellen“, sagte der Leitende Notarzt, Matthias Wölfel. „Hoffnung macht, dass täglich wieder mehr Praxen und Apotheken ihren Betrieb aufnehmen und die regulären Versorgungsstrukturen wieder funktionieren“, so der organisatorische Leiter, Markus Nied.

Aus brennendem Haus im Hochwasser gerettet

Die DLRG leistete im Ahrtal wertvolle Führungsunterstützung im Einsatzleitwagen. Die Malteser waren als Schnelleinsatzgruppe Verpflegung, das DRK mit der Schnelleinsatzgruppe Betreuung wichtige Pfeiler. Das Technische Hilfswerk war mit dem Amphibienfahrzeug des Landkreises wichtige Unterstützung bei der Personenrettung. So war das Amphibienfahrzeug die einzige Möglichkeit, um 31 Personen rechtzeitig aus sehr prekären Situationen aus überschwemmten Gebäuden zu retten, wobei ein Gebäude gleichzeitig Feuer gefangen hatte.

Auch Feuerwehren waren früh vor Ort, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, Wehrleiter und Führungskräfte aus dem Kreis Germersheim haben inzwischen die Abschnittsführung übernommen. Hauptaufgabe sei zusammen mit weiteren Organisationen die Koordination der helfenden Hände, die Einteilung der Einsatzkräfte, Bewertung der Schadenslage, Müllplätze beseitigen, Kooperation mit dem Verwaltungsstab der Stadt, Organisation von Trink- und Brauchwasser und die Versorgung der Bevölkerung.

„Verlass auf Katastrophenschutzkräfte“

„Die Zusammenarbeit mit allen Hilfsorganisationen oder der Bundeswehr lief hervorragend“, berichtet der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Germersheim, Mike Schönlaub (Kandel). Schönlaub: „Es ist einfach nicht in Worte zu fassen, was wir dort gesehen und geleistet haben – und was alles noch geleistet werden muss. Ich danke allen Kräften, mit denen wir vor Ort so gut zusammenarbeiten konnten.“ Für Landrat Brechtel zeigt die Katastrophe heute schon, „dass wir uns auf unsere Katastrophenschutzkräfte aus allen Bereichen verlassen können.“