Zwei Bewohner der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkunft in der Königstraße gerieten am Dienstagabend in Streit. Dabei entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung, bei der die Männer mit einer Bratpfanne aufeinander losgingen. Die alarmierte Polizei konnte den Streit schnell schlichten. Da einer der beiden Kontrahenten sich jedoch nicht beruhigen wollte, wurden weitere Polizisten hinzugerufen und der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Bei der Festnahme wurde eine Beamtin leicht verletzt. Auch die beiden Männer zogen sich leichte Verletzungen zu. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.