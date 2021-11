Einbrecher erbeuteten in einem Bürogebäude in der Bannwaldallee in Beiertheim-Bulach Diebesgut im Wert von 10.000 Euro. Zwischen Dienstag- und Donnerstagmorgen gelang es den Tätern, in einem leer stehenden Bürogebäude Waschbeckenarmaturen, Stromkabel, Heizungsrohre und Sicherungen im Gesamtwert von 10.000 Euro zu entwenden. Das erstrebte Gut wurde kurzerhand mit brachialer Gewalt aus den Befestigungen gerissen, teilt die Polizei mit.