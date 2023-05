Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur ungern erinnert sich das Dorf beim Blick auf seine Vergangenheit an das „Schreckensjahr 1822“. Vor 200 Jahren verbreitete eine heimtückische Seuche viel Elend und Not.

In fast jedem Haus wütete die Fieberkrankheit Typhus, so dass in dem Jahr 54 der knapp 1000 Einwohner daran verstarben. Alle Hoffnung auf Hilfe war gewichen, zumal selbst Ottersheims damaliger Dorfarzt