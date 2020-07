Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro sind das Resultat eines Unfalls auf der Auffahrt zur B 9 bei Germersheim-Süd. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 56-Jährige am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab, weil sie zu schnell unterwegs war. Das Auto kippte in den Grünstreifen und blieb schließlich auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, ihr 63-jähriger Beifahrer blieb unversehrt. Der Pkw musste vom Abschleppdienst geborgen werden.