Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 36, bei dem ein 36-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei fuhr die 20 Jahre alte Unfallverursacherin kurz vor 6.15 Uhr auf der L560 von Graben-Neudorf kommend in Richtung Mannheim. Nach Zeugenangaben soll sie kurz vor dem Einmündungsbereich zur B 36 ihr Fahrzeug stark beschleunigt haben um vermutlich bei Gelblicht noch den Einmündungsbereich zu passieren. Dabei verlor die junge Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer Hausecke sowie mit einem dort in der Nähe abgestellten Wohnanhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 20-Jährigen auf die Fahrbahn der L 560 zurückgeschleudert, wo es letztendlich quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Ersthelfern gelang es zusammen mit der Fahrerin den schwer verletzten Beifahrer über die Fahrertür zu retten. Der Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin sowie den schwer verletzte Beifahrer in eine Klinik. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt.