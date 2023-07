In der Nacht auf Sonntag kam es in der Rheinstraße im Bereich des Kreisels am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei kam ein 33-jähriger Autofahrer zunächst nach links von der Fahrbahn ab, fuhr geradewegs über eine Verkehrsinsel und anschließend über den Kreisverkehr. Anschließend flüchtete er demnach unerlaubt von der Unfallstelle. Im Verlauf der Fahndung konnten die Polizeibeamten den Fahrer und das Auto im näheren Umfeld ausfindig machen. Der Unfallfahrer habe deutlich unter Alkoholeinwirkung gestanden und drogentypische Auffälligkeiten gezeigt. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.