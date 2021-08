Zu zwei Trickdiebstählen kam es in der Nacht zum Sonntag in der Karlsruher Innenstadt. Beide Male gelang es dem Täter die Handys zu stehlen. Das erste Opfer wurde gegen Mitternacht ein 27-Jähriger. Zwei Personen redeten den Mann auf der Kaiserstraße Ecke Herrenstraße, zunächst in französischer Sprache, an. Kurz darauf suchten die beiden Körperkontakt, indem sie den jungen Mann antanzten und sich anschließend Richtung Passagehof entfernten. Einige Zeit später bemerkte der 27-Jährige das Fehlen seines Mobiltelefons. Die beiden Verdächtigen waren etwa 35 Jahre alt und trugen jeweils eine MNS-Maske. Einer der Männer war etwa 165 cm groß, der zweite Mann, mit rund 185 cm, deutlich größer. Beide waren auffällig schlank und hatten dunklere Hautfarbe. Kurze Zeit danach kam es im Bereich Zirkel zu einem weiteren Trickdiebstahl durch Antanzen. Hier war ein 21-Jähriger gegen 1:30 Uhr zwischen Ritterstraße und Herrenstraße unterwegs, als ihm eine Personengruppe entgegenkam. Eine Person kam auf ihn zu und versuchte ihm seine Hand zu reichen. Der Täter suchte daraufhin ebenfalls nahen Körperkontakt und ging dann wieder in seine Gruppe zurück. Der junge Mann bemerkte einige Minuten später, dass sein Mobiltelefon aus der Hosentasche fehlte. Bei dem Täter handelte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen 190 cm großen Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Er trug einen Bart, war mit einer schwarzen Trainingsjacke und dunklen Schuhen bekleidet.

Zeugenaufruf

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, unter der Telefonnummer 0721 666-3311.