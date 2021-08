In der Nacht auf Sonntag kam es in Ettlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer erheblichen Schaden anrichtete und flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 1.30 Uhr die Schillerstraße und wollte vom dortigen Kreisverkehr aus in die Karlsruher Straße fahren. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er dabei jedoch über eine Verkehrsinsel und kollidierte frontal mit einer darauf befindlichen Straßenlaterne, die durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit weggeschleudert wurde. Trotz erheblicher Schäden setzte der 29-Jährige seine Fahrt zunächst fort, kam aber kurz darauf zu Fuß zurück, um Fahrzeugteile, insbesondere das Kennzeichen des Fahrzeugs, einzusammeln. Als wenig später die Polizei am Unfallort eintraf, befanden sich mehrere Personen vor Ort, ein Verursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen. Schließlich wurden die Polizisten auf den augenscheinlich alkoholisierten Mann aufmerksam, der sich noch immer in der Nähe aufhielt. Bei seiner Befragung machte er widersprüchliche Angaben und direkt in einem Gebüsch neben ihm fanden die Beamten ein Kfz-Kennzeichen sowie weitere Fahrzeugteile. Als er daraufhin belehrt wurde, verhielt er sich zunehmend aggressiv und versuchte die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Gegen eine vorläufige Festnahme setzte er sich massiv zur Wehr. Nachdem der 29-Jährige überwältigt werden konnte, fanden die Beamten bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes einen Mercedes-Autoschlüssel. Das zugehörige Fahrzeug mit entsprechenden Unfallspuren konnte letztlich auf einem nahe gelegenen Parkplatz entdeckt werden. Im Fahrzeug wurden das Mobiltelefon und der Geldbeutel des 29-Jährigen sowie diverse leere Bierflaschen gefunden. Der Unfallverursacher musste die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Unterwegs beleidigte der 29-Jährige die Beamten aufs Übelste. Den Führerschein des Mannes konnten die Beamten nicht einbehalten, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.