In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel Polizeibeamten ein Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Der 21-jährige wurde angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Der Radfahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe zu einer Polizeidienststelle gebracht. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.