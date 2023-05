Das Angebot für Kinder der Grundschule Neupotz, die nach Unterrichtsende in der Zeit von 12 bis 13 Uhr betreut werden sollen, steht. Der Ortsgemeinderat hat jetzt die entsprechende Satzung beschlossen, nachdem in der letzten Sitzung bereits das OK für die Einrichtung des Angebotes gegeben wurde. Mindestens acht Kinder müssen sich für ein Jahr verbindlich anmelden. Start ist im nächsten Schuljahr 2023/24. Der Elternbeitrag wurde auf 30 Euro für elf Monate eines Schuljahres festgesetzt. Vom Land erhält die Ortsgemeinde, die dieses Zusatzangebot organisiert, einen Zuschuss. Ein ähnliches Betreuungsangebot gibt es auch in den Ortsgemeinden Hatzenbühl und Rheinzabern.