Ein buntes Fest unter Corona-Bedingungen findet im Bürgerpark Wörth von Freitag bis Sonntag statt. Organisiert wird es von Vereinen aus den Orten der Stadt Wörth in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Internationalen Bund. Das Motto heißt: „Staycation – mit Abstand das beste Fest.“

Das Programm ist in fünf thematisch verschiedene Zeitfenster eingeteilt, zu denen jeweils 350 Besucher zugelassen sind. Nach der musikalischen Eröffnung am Freitag („Cover Up gegen Corona“) um 17 Uhr durch den Fanfaren-und Spielmannszug Schaidt spielt Alleinunterhalter Franz Roth mit dezenter Dinner-, über Tanz- bis hin zu Stimmungsmusik auf, ehe sich die jungen Musiker der Band „HörensWörth“ bis 22 Uhr mit Cover-Versionen präsentiert.

Bühne frei für junge Talente

Am Samstag („Musikalischer Mittagstisch/Young Talents Wörth“) ist ab 11.30 Uhr die siebenköpfige Live Oldie Band „Freestyle“ zu hören. Danach heißt es bis 15.30 Uhr: Bühne frei für alle großen und kleinen Talente zwischen 6 und 18 Jahren – „Young Talents Wörth – Show your Talent“. Egal, ob alleine oder in der Gruppe gesungen, getanzt oder jongliert wird, ob Witze erzählt werden oder das Publikum verzaubert wird – besondere Darbietungen von jungen Leuten, den Nachwuchs-Stars von morgen, sollen auf die Wörther Bühne.

Nach diesem zweiten Zeitfenster gibt es eine Pause, in der alle Besucher den abgesperrten Bereich verlassen müssen, um den aktuellen Hygienevorschriften nachzukommen und um Um- und Abbauten vorzunehmen.

„Poetry Slam meets Music“

Ab 16.30 Uhr heißt es bis 22 Uhr: „Poetry Slam meets Music“. Beim Poetry Slam treten Künstler mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander an – ein moderner Dichterwettstreit, bevor Simone Mitzner, die „Singer-Songwriter-Mucke vom Feinsten“ auftritt. Sie singt authentische Lieder und Chansons und begleitet sich mit der Gitarre oder mit der Ukulele. Ihr folgt Cris Cosmo mit seinen Songs, in denen es um Individualität und Körperkontakt und um eine Welt für alle Menschen geht. „Seine Konzerte sind bunte Feste guter Laune, die zugleich Zeichen setzen“, hieß es im LEO Juli 2017.

Klassik und Jazz

Am Sonntag ist ab 10.30 bis 14 Uhr „Frühstück bei Klassik und Jazz“ angesagt. Zunächst bietet das Damen-Trio Cordavente Klassik von Feinsten. Klavier, Cello und Klarinette ergänzen sich zu einem musikalisch meisterhaften Trio. Danach ist die am Pariser Konservatorium studierende und vielfache Preisträgerin Lea Johanna Kofler mit ihrem sagenhaft flotten Fingerspiel am Klavier zu bestaunen. Den Abschluss bildet das Jazzquintett „Spätlese“, bei dem jeder Jahrzehnte an Musikerfahrung hinter sich hat – unter anderem mit dem Vorsitzenden des Wörther Jazzclubs Günter Logé am Schlagzeug.

„Wörth Live“

Der Nachmittag „Wörth Live“ wird durch die Musik- und Kulturvereine der Stadt Wörth gestaltet. Vereine aus den Ortsbezirken stellen unter Beweis, wie vielfältig die Stadt musikalisch und kulturell aufgestellt ist. Die Musikvereine Edelweiß Wörth, Harmonie Schaidt und Harmonie Maximiliansau haben sich trotz Corona-Krise ihre Liebe zur Musik nicht nehmen lassen und mit kreativen Ideen und Hygienekonzepten Wege gefunden, ein buntes Programm auf die Bühne zu bringen. Unterstützt werden sie in den Umbaupausen von der Linedance-Gruppe „Just 4 Kicks“ des Heimatvereins Wörth.

Tickets vorab kaufen

Um als Besucher teilnehmen zu können, muss vorab ein Ticket pro Zeitfenster gekauft werden – online oder bei der Stadtverwaltung und bei den Reservix-Vorverkaufsstellen. Das ist notwendig, um die vorgeschriebene Kontakterfassung, die Maximalbesucherzahl und die Vermeidung einer Schlangenbildung vor der Kasse zu gewährleisten. Der Ticketwert wird vor Ort – abzüglich der Vorverkaufsgebühr – in einen Verzehrgutschein umgewandelt und geht in Gänze an die teilnehmenden Vereine. Der Ticketpreis beträgt für Erwachsene jeweils 10 Euro, für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre fünf Euro. Wenn das Fest wegen des Wetters ausfallen sollte, gibt es das Geld zurück.

Info