Viele Autofahrer, die viel zu schnell unterwegs waren, registrierte die Polizei bei ihrer Verkehrsüberwachung am Mittwochnachmittag in Germersheim. Zwischen 13.30 Uhr und 15.15 Uhr wurde der Verkehr in der Zeppelinstraße gemessen. 25 Autofahrer fuhren hier zu schnell, der Spitzenreiter war bei erlaubten 30 Stundenkilometern mit 62 unterwegs. Bei weiteren Kontrollen zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr im Bereich der Hauptstraße wurden weitere 25 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei ergaben sich acht Verstöße. Unter anderem telefonierte einer der Fahrer mit dem Mobiltelefon während der Fahrt.