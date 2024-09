Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitagmittag in der Friedhofstraßewurden wurden innerhalb einer Stunde zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 mit einer Geschwindigkeit von 52 Stundenkilometern gemessen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer waren nicht angegurtet und ein weiterer Verkehrsteilnehmer nutzte sein Handy verbotswidrig während der Fahrt. Zudem wurden insgesamt sechs Fahrzeuge beanstandet.

Die „Gurtmuffel“ wurden kostenpflichtig verwarnt. Gegen den „Handysünder“ wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Die Polizei warnt vor Ablenkungen im Straßenverkehr: „Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h aufs Handy schaut, ist 30 Meter im ’Blindflug’ unterwegs, heißt es in der Mitteilung abschließend.