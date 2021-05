Das Familienbüro lädt zur „Germersheimer Familien-Stadtrallye“ ein. Adressaten sind Familien mit Kindern im Grundschulalter und ein bisschen älter, aber auch Geschwisterkinder im Kindergartenalter können gut mitmachen. Die Rallye ist in den letzten Sommerferienwochen von 3. bis 16. August.

Anhand einer Route durch die Innenstadt können Familien die Stadt noch einmal anders kennenlernen. Das Familienbüro will so Eltern und ihre Kinder zu einem gemeinsamen Abenteuer einladen. Befreundete Familien können die Rallye gemeinsam machen. Die Tour beginnt bei der Polizeiwache in der Friedrich-Ebert-Straße und endet nach einer spannenden Entdeckungstour im Fronte Lamotte Park. Unterwegs müssen 26 spannende Fragen beantwortet werden, die sich auf Gebäude, Skulpturen und Sehenswürdigkeiten beziehen, die man dabei passiert.

Gemeinsames Abenteuer

Die Fragebogen können ab 29. Juli abgeholt werden bei der Stadtverwaltung am Kolpingplatz 3, beim Tourismusbüro, Am Weißenburger Tor, am Paradeplatz 10, bei der Stadtbibliothek in der Jakobstraße 12 und im Caritas-Warenkorb St. Christophorus in der Waldstraße 5e. Außerdem kann der Fragebogen auch heruntergeladen werden unter www.caritas-zentrum-germersheim.de/stadtrallye.

Beim Abholen der Fragebogen bitte einen Mundschutz tragen.

Wer möchte, kann die Tour auch in zwei oder mehr Etappen machen. Das Gewinnspiel endet am 16. August, Einsendeschluss der Fragebögen ist am 17. August morgens um 8 Uhr. Die Fragebögen können per Mail geschickt werden an familienbuero-germersheim@caritas-speyer.de. Sie können auch bis Montag, 17. August, morgens um 8 Uhr in den Briefkasten des Caritas-Zentrums Germersheim, 17-er Straße 1 eingeworfen werden.

Gruselführung für 1. Gewinner

Wer von den 26 Fragen 22 richtig beantwortet hat, nimmt an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es: für den 1. Platz eine Gruselführung mit bis zu zehn Teilnehmern, für den 2. Platz eine Begehung der Minengänge in Germersheim mit bis zu zehn Teilnehmern, für den 3. Platz einen Gutschein vom Eiscafé Bertolini im Wert von 20 Euro. Die Gewinner-Familien werden vom Bürgermeister Marcus Schaile zur Preisverleihung eingeladen.