Eine 47-Jährige aus dem Kreis Germersheim befuhr am frühen Samstagabend die B35 in Richtung Philippsburg und wurde von anderen Verkehrsteilnehmern der Polizei gemeldet, weil sie Schlangenlinien fahren würde. Letztlich konnte die Fahrerin von den Beamten zu Hause angetroffen werden, wobei ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp über 2,5 Promille ergab. Da sie selbst angab, gerade gefahren zu sein, wurde ihr eine Blutprobe entnommen, so die Polizei. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, der Führerschein wurde ihr bis zur Entscheidung durch die Staatsanwaltschaft vorläufig entzogen.