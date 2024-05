Ein 35-Jähriger ist seinen Führerschein los, nachdem er betrunken vom Fahrrad gefallen ist. Am Samstagabend kam es gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrradfahrer verletzte. Der 35-Jährige stürzte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Nach dem Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,41 Promille ergab, wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem wurde die Führerscheinstelle informiert. Die Polizei weist darauf hin, dass eine Entziehung der Fahrerlaubnis auch dann möglich, wenn ein Führerscheininhaber alkoholisiert mit einem nicht führerscheinpflichtigen Fahrzeug, also zum Beispiel einem Fahrrad, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und sich hieraus Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ergeben.