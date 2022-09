Eine 59-jährige Frau verursachte am Sonntag kurz nach 20 Uhr in der Straße Am Hirschgraben in Lingenfeld einen Verkehrsunfall. Die Frau streifte mit ihrem Wagen ein entgegenkommendes Fahrzeug und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Zu einem Personenschaden kam es laut Polizeibericht nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten allerdings Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab 1,95 Promille. Auf sie kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Ihr Führerschein wurde einbehalten.