Ein Hinweis auf einen Sprinter ohne eingeschaltete Heckbeleuchtung auf der B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe ist am Samstagabend bei der Polizei eingegangen. Wie diese mitteilt, fanden Polizeibeamte den Sprinter kurz nach 21 Uhr auf Höhe Maximiliansau und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie bei dem 25-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest, zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.