Ein junger Südpfälzer ist zum dritten Mal an Krebs erkrankt. In den sozialen Medien will er aufklären und Mut machen. Die Resonanz ist groß.

„Mein Name ist Kaan, ich bin 21 Jahre alt, in den letzten Jahren bin ich dreimal an Krebs erkrankt.“ So beginnt ein eindringliches Video. Ein junger Mann sitzt auf einer Bank im Wald und spricht über seine lebensbedrohliche Erkrankung. Über 30 Minuten gibt er Einblicke in seine Diagnosen, Tiefpunkte der Behandlung und private Momente. Das ist kein leichter Stoff, aber er kommt an. Das Video wurde schon knapp 10.000 Mal geklickt. Und die Resonanz in den über 100 Kommentaren ist überwältigend liebevoll, respektvoll, stets positiv.

Mit gerade 18 Jahren, im Sommer 2023, in der Vorbereitung zum Abitur hatte der Leistungssportler Kaan seine erste Diagnose erhalten. Der Basketballspieler, als Jugendlicher sogar in der Bundesliga, hatte schon eine Weile Schmerzen in der Hüfte, als er zum Arzt ging. Es brauchte mehrere Mediziner, bis ein Orthopäde erkannte, dass man besser näher hinschauen sollte. „Das ist eine Sache, von der man öfter hört, dass junge Leute bei Ärzten nicht so ernst genommen werden“, sagt Kaan ruhig in seinem Video. „Es war spät, aber immer noch früh.“ Ausdrücklich merkt er im Gespräch in der RHEINPFALZ-Redaktion an: „Man darf keine Angst vor so etwas haben. Falls etwas sein sollte, ist es wichtig, dass man den Schritt wagt.“

„Ich will euch ein bisschen mitnehmen“

In der Universitätsklinik Mannheim erfuhr er nach weiteren Untersuchungen schließlich, dass er an einem Sarkom - einer Krebsart, die nur zirka 1 Prozent der Fälle ausmacht - im Bein leidet. Die Ärztin informierte ihn, dass seine Überlebenschancen bei 50 Prozent lägen. „Das mit 18 Jahren ins Gesicht gesagt zu bekommen, ist schwierig.“ Damals hatte er, auch online nach Inspiration und anderen Betroffenen gesucht. Etwas, an dem er sich festhalten konnte. Doch zunächst hatte er niemanden gefunden. Nun ist Kaan selbst jemand, der Informationen, Empathie, Erfahrungen bietet. Oder wie er im Video sagt: „Ich lag zirka drei Monate auf der Krebsstation, einige Tage auf Intensiv und ich will euch ein bisschen mitnehmen und euch erzählen, was ich so mitgemacht habe.“

Als er sich auf die erste Strahlentherapie vorbereitet hatte, war er viel mit Freunden unterwegs, im Badesee schwimmen. Zwischen der ersten und zweiten Chemotherapie hat er die Fahrschule besucht, am Morgen vor dem Start der zweiten Runde seine Fahrprüfung absolviert. Ziel war immer, dass er sein Abi fertig bekommt. „Man sucht sich Sachen, an denen man sich festhalten kann, das ist wichtig in dieser Zeit. Wenn die Gesundheit wegfällt, muss man auf Vieles verzichten.“ Für Kaan war die Schule immer ein Lichtblick, der Gedanke daran, wieder ganz normal den Unterricht besuchen zu können. „Ich habe mir oft den ersten Schultag vorgestellt, wie ich wieder in die Schule komme.“ Auch wenn es sich dann kurz seltsam angefühlt hat, dass während dieser einschneidenden Zeit das Leben für alle anderen einfach so weiter gegangen war.

Offene Worte über Schmerzen und Tiefpunkte

Kaan spricht Klartext, auch was die schweren Zeiten angeht: Von einem Klinikbesuch seiner Familie, als er vor Anspannung nur noch zum Fenster gehen und laut schreien konnte. Von den höllischen Schmerzen nach einer Operation, weil die Betäubungsnadel falsch angebracht war und er dann Tage unter Morphium auf der Intensivstation verbringen musste. „Man liegt den ganzen Tag, übergibt sich mehrmals, man hat Schmerzen.“ Zunächst hatte er Angst vor den Nachkontrollen, dann konnte er ganz gut damit umgehen. „Was ich empfehle: Sich auch an andere Kliniken wenden.“ Kaan selbst hat seine Befunde stets an weitere Kliniken geschickt.

Wie geht man mit einem Angehörigen oder Freund um, der eine so schwere Diagnose bekommen hat? Nach der Diagnose tendiert man dazu, sich zurückzuziehen. Es braucht viel Kraft, um auf Menschen zuzugehen, sagt er. Umso mehr freue man sich dann, wenn Freunde - oder in seinem Fall auch die Freundin - alles „ganz normal angehen“. Der Krebs sei selten Thema, man sehne sich schließlich nach Normalität. Gerade als junger Mensch sei das sehr paradox, schildert er: Eben war er noch im Fitnessstudio, denn bettlägerig in der Chemotherapie, danach konnte er wieder trainieren.

Das größere Bild sehen

Inzwischen ist Kaan einer der „Sarkomis“, wie sich die am Sarkom Erkrankten selbst nennen. „Ich habe durch andere Menschen viel gelernt“, sagt er bescheiden. Es gebe viele unterschiedliche Schicksale – darunter die palliativ Behandelten, bei denen der Tumor seit 15 Jahren ruhig ist, aber auch die Amputierten oder Menschen, die beatmet werden müssen. Durch die Erkrankung habe er begonnen, Sachen anders einzuordnen, sagt Kaan. Ihm helfe der Glaube und viel Zeit mit Menschen, die er liebt zu verbringen. „Ich versuche das größere Bild zu sehen“, erläutert er. Jeden Tag wähle er aus, wie er sich fühle. „Lasse ich mich runterziehen oder konzentriere ich mich auf das Schöne?“

Und er hat Zukunftspläne. Schon vor seiner Erkrankung war er vom menschlichen Körper fasziniert, hatte unter anderem deshalb Biologie-Leistungskurs gewählt. „Man vergisst, was für ein Wunder das ist ...“ Nun hat er sich endgültig vorgenommen, in Richtung Medizin zu gehen, befindet sich in der Ausbildung zum Rettungssanitäter. „Mir ist wichtig, dass ich anderen Menschen helfen kann“, durch die Erkrankung habe er Empathie entwickelt und könne durch eine andere Brille sehen. „Wenn es die Nacht nicht gäbe, könnte man den Tag nicht schätzen“, heißt es in einem Video. Selbst wenn das sicher nicht immer leicht ist.

Man muss Geduld mit sich haben

Im Juni 2025 wurden Metastasen gefunden, es folgte eine Operation, eine intensive Behandlung. Doch nur wenige Monate später wurde ein großer Tumor in der Lunge entdeckt. Aktuell läuft die Behandlung. Kaan hat derweil ein weiteres Video gedreht, „Wie bereite ich mich auf eine Chemo-Therapie vor“. Diesmal sitzt er in der Sonne vor dem Hambacher Schloss, mit Blick auf die Rheinebene. Man müsse Geduld mit sich haben, rät er, solle sich in jedem Fall ausruhen, „Chemo ist anstrengend genug.“

Auch jetzt gebe es Phasen, in denen er Angst hat, ob er überlebt, sagt er ganz offen. Aber die Intention seiner Auftritte in den sozialen Medien ist klar: „Wenn ich auch nur einer Person da draußen helfen kann, die sich in dieser Situation befindet ...“ Eine Botschaft hat er noch, an die Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden: „Glaubt an euch, glaubt daran, dass ihr wieder gesund werdet.“

Link

Die Videos finden sich auf Youtube unter diesen Links: https://www.youtube.com/watch?v=wwSxDanuW6I und https://www.youtube.com/watch?v=48xzUr4AlX4

https://www.youtube.com/watch?v=060g8-MVGHs

Sarkomstiftung: https://www.sarkome.de/