1,79 Promille zeigte am Samstag gegen 20.30 Uhr das Atemalkoholmessgerät der Polizei bei einer 49-jährigen in Neupotz an. Zuvor war die Frau mit ihrem Wagen bei einem Abbiegemanöver auf die Gegenspur gekommen und mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beträgt rund 3800 Euro. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten. Wie die Polizei weiter mitteilt, muss sich die Frau nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.