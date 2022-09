Ein 52-Jähriger ist am Sonntagabend betrunken von seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei verletzt. Laut Polizei war der Fahrradfahrer in der Gustav-Ullrich-Straße in Bellheim unterwegs. Dort streifte er ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und stürzte zu Boden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er mit 1,71 Promille deutlich alkoholisiert war. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, teilt die Polizei weiter mit.