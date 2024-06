Am frühen Donnerstagabend in der vergangenen Woche wurde der Polizei eine 53-jährige Frau aus Germersheim mit ihrem Pkw Schlangenlinien fahrend auf der B9 gemeldet. Im Rahmen der Verkehrskontrolle in Germersheim erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert knapp über 1,6 Promille. Der Frau wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde vorläufig einbehalten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.