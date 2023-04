In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Hauptstraße in Schaidt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei befuhr der 33-jährige Unfallverursacher um 0.44 Uhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Freckenfeld. Dabei übersah einen auf der Fahrbahn wendenden Pkw. Ein Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.