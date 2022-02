Glück im Unglück hatte ein 41-Jähriger, der am Samstag gegen 16 Uhr auf der B9 in Höhe Schwegenheim von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Polizei fand den Mann unverletzt an der Unfallstelle vor. Er machte einen alkoholisierten Eindruck auf die Beamten. Ein Test ergab einen Wert von 1,43 Promille. Er wurde im Krankenhaus nochmal untersucht. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.