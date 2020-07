Auch mit dem neuen Bußgeldkatalog waren 132 Kilometer pro Stunde viel zu schnell bei erlaubten 70: Diese Geschwindigkeit hatte am Dienstag ein Audi-Fahrer auf der Ortsumgehung Jockgrim auf dem Tacho, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Der Fahrer war „komplett uneinsichtig und verstand den Grund der Kontrolle nicht“, teilt die Polizei am Mittwoch mit.