Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstagmorgen in Wörth gestoppt. Kurz nach 3 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit einem Pritschenwagen die Bahnhofstraße, als ihn die Polizei stoppte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 20-Jährigen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,23 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.