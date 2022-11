Ein betrunkener 49-Jähriger hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in Bellheim einen Unfall verursacht. Der Mann aus dem Landkreis Germersheim war mit seinem Auto auf der Ölstraße (L539) in Fahrtrichtung Fortmühlstraße unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung fuhr er auf den vorausfahrenden Wagen einer 54-Jährigen auf. Die Frau hatte laut Polizei verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 49-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.