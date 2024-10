Mit 1,2 Promille ist ein Autofahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Lingenfeld in eine Polizeikontrolle geraten. Die Germersheimer Beamten stellten bei dem 48-jährigen Autofahrer fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte dies mit einem Ergebnis von 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde laut Polizei sein Führerschein sichergestellt.