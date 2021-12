18 Fahrer waren am Mittwoch zu schnell unterwegs und gingen der Polizei Germersheim bei Geschwindigkeitskontrollen ins Netz.

Zwischen 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr verwarnte die Polizei insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer in der Josef-Probst-Straße in Germersheim, da sie zu schnell fuhren. In der Neustadter Straße in Schwegenheim waren in dem Zeitraum zwischen 11.20 Uhr bis 12.20 Uhr insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit 101 Stundenkilometern, an dieser Örtlichkeit sind 70 km/h erlaubt.

In der Straße Am Unkenfunk in Germersheim musste die Polizei in dem Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr sechs Verkehrsteilnehmer aufgrund zu schnellen Fahrens beanstanden.