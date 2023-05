Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

155 Tonnen wiegt das Kesselteil, das am Montag in das Kraftwerk der Papierfabrik Palm in Wörth gehoben wurde. Das Besondere: Teil der Anlage ist eine Erdgas-Turbine, die auch ein Gasgemisch mit 50 Prozent Wasserstoff-Anteil verbrennen kann. Daneben plant Palm den Ausbau seines Gleis-Anschlusses.

Die ersten drei dieser Turbinen liefert der Hersteller Siemens an die Firma Palm, die weltweit erste wird in das Kraftwerk von Palm in Wörth eingebaut. Das ist im vollen Wortsinn kein leichtes Unterfangen: